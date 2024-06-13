【美品】Dakota 2way ショルダーバッグ イントレチャート

✨週末セール開催中✨Dakotaダコタショルダーバッグハンドバッグクロスボディ編み込みレザーロゴ型押イントレチャート本革A4収納可能肩がけ可能【商品説明】ダコタのA4収納可能、肩がけ可能な大容量2WAYバッグです。こちらで譲っていただいたのですが、私には大きかったので出品致します。付属のストラップが２種類あり付け替え出来ますので、ショルダーバッグ、ハンドバッグとその日の気分や用途に合わせてお使い頂けます。バッグ本体には角スレや使用感もほぼ無くとても綺麗な状態ですが、写真8枚目のストラップを取り付ける部分に少しだけ黒ずみが見受けられます。ケアカードをお付けしますのでそちらをご参考に、これから末永くバッグの経年変化をお楽しみ下さい(*^^*)【仕様】 開閉 ジップ付ファスナー内側ジップファスナー付ポケット✕1オープンポケット✕2 外側 ジップファスナー付ポケット✕ 1【サイズ】縦：25cm横：38cmマチ：7cm①ショルダー長さ：105cm②ショルダー肩がけ用：38cm＊素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。



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