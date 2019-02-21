コーチ　2wayショルダーバッグ　ハンドバッグ　キャンバス　シグネチャー　黒

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coachの2wayショルダーバッグです。可愛くてお洒落な一品です♪素材に高級感があり、スタイリッシュですが収納力もあり使いやすいと思います。★サイズ★横31cm縦20cmマチ5cmポケット3箇所ショルダー約100cm（肩掛け可能）※平置き実寸★色★ブラック★購入場所★古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内古物市場にて購入。全て真贋鑑定済みの商品になります。当方偽物を撲滅する側ですので、偽物出品は致しません。★状態★使用に伴うスレはございますが（表面内側部分:写真参照）まだまだ活躍できるお品です！※あくまでも中古品ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。他同ブランドアイテムは #アールコーチ他ショルダーバッグは #アールショルダーバッグ