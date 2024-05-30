コムデギャルソン　デニムワンピース　丸襟

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商品詳細
COMMEdesGARCONSAD2010コムコム コムデギャルソンデニムワンピースロングワンピースで春〜秋に掛けて着用可能です。透け感はございません。やや汚れがありますがまだまだ着用頂ける状態となります。表記サイズS着丈111cm肩幅38cm身幅44cm袖丈45cm
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