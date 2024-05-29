SALE✩.*˚ABITOKYO フリル ギンガムチェック柄 ワンピース

ABITOKYOビックスカラップフリルギンガムチェック柄ワンピースです♡*゜ピンクベージュ色で、ふんわり可愛らしいチェック柄ワンピースになっています(∩´∀`∩)大きめなフリル襟がワンポイントになって可愛いです♬*゜程よいフレア感のあるスカートシルエットも女性らしく、1枚で決まる優秀アイテムです(*ˊᵕˋ*)写真だと光加減でベージュ色に見えますが、ピンクよりのベージュになります♪特に目立った汚れはないかと思いますが、自宅保管のため神経質な方はお控えください(\u003e_\u003c)裏地なしなので、ペチコートと合わせて頂くと良いかと思います❁⃘*.゜カラー・・・ピンクベージュサイズ・・・フリーサイズ



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