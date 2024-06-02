✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ブラック

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
◆古物商許可証：631102100069◆◆匿名で即日配送させていただきます◆◆商品紹介◆たくさんの荷物をお洒落に運べるパリビアリッツGM❣️コーティングキャンバス素材は汚れや雨などにも強い素材です♪光沢のあるブラックカラーはとても素敵な大人気カラー✨軽くて肩がけもでき使いやすいバッグです♥A4の書類が余裕で収まるサイズ感❗サイド収納に間口はフルオープンで出し入れしやすく、通勤や通学、マザーバッグに最適です❣️◆コンディション◆大きな素材剥がれ、角スレのない綺麗な状態！ファスナー開閉もスムーズでサイドマグネットもしっかり止まります！表面・内側ともに目立つ傷汚れなくとっても綺麗なコンディションです！◆商品詳細◆・ブランド：CHANEL・商品名：パリビアリッツGM・カラー：ブラック・素材：コーティングキャンバス・サイズ：約縦31cm×横40cm×マチ15cm・持ち手高さ：約53cm(調整可能）・収納：外側オープンポケット×1、内側ファスナーポケット×1、内側オープンポケット×2、側面ポケット×2・シリアルナンバー：11543624（シール有）・参考定価：200,000円・購入元：古物市場エコリング・付属品：ギャランティカード、ポーチ◆お願い◆細心の注意を払って出品させて頂いておりますが、「中古品」というお品になりますのでご理解いただけますと幸いです。ご不明な点などはしっかりと返信させて頂きますので、何でもお聞きくださいませ。◆保管◆・通気性の良い場所で1点ずつ大切に保管しています・ペット、喫煙者は同居しておりません◆返金保証◆万が一正規品でないなどの不具合があった場合には、返品・返金対応させて頂きますのでご安心ください。
http://narcologia.ru/goods/flight718128.html
http://narcologia.ru/goods/troupe158011.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial50016.html
✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ...
✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ...
✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ...
本命ギフト ⭐️極美品⭐️CHANEL ⭐️極美品⭐️【G.C付き】CHANEL ...
美品☆】シャネル パリビアリッツ GM トートバッグ シリアルシール有り ...
美品✨シャネル パリビアリッツGM コーティングキャンバス 黒 ポーチ ...
CHANEL シャネル パリビアリッツGM トートバッグ キルティング ...
✨美品✨ CHANEL シャネル パリビアリッツ PM トート ショルダー ...
シャネル パリビアリッツGM コーティングキャンバス トートバッグ ブラック シルバー金具 12番台
シャネル（CHANEL）パリビアリッツPM｜ハンドバッグ｜トートバッグ ...
シャネル（CHANEL）パリビアリッツGM｜ハンドバッグ｜トートバッグ ...
シャネル パリビアリッツGM コーティングキャンバス トートバッグ ブラック シルバー金具 12番台
CHANEL シャネル パリビアリッツ PM トートバッグ ショルダーバッグ-
http://narcologia.ru/goods/flight718128.html
http://narcologia.ru/goods/troupe158011.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial50016.html
✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ...
✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ...
✨カード付✨ シャネル パリビアリッツ GM コーティングキャンバス ...
本命ギフト ⭐️極美品⭐️CHANEL ⭐️極美品⭐️【G.C付き】CHANEL ...
美品☆】シャネル パリビアリッツ GM トートバッグ シリアルシール有り ...
美品✨シャネル パリビアリッツGM コーティングキャンバス 黒 ポーチ ...
CHANEL シャネル パリビアリッツGM トートバッグ キルティング ...
✨美品✨ CHANEL シャネル パリビアリッツ PM トート ショルダー ...
シャネル パリビアリッツGM コーティングキャンバス トートバッグ ブラック シルバー金具 12番台
シャネル（CHANEL）パリビアリッツPM｜ハンドバッグ｜トートバッグ ...
シャネル（CHANEL）パリビアリッツGM｜ハンドバッグ｜トートバッグ ...
シャネル パリビアリッツGM コーティングキャンバス トートバッグ ブラック シルバー金具 12番台
CHANEL シャネル パリビアリッツ PM トートバッグ ショルダーバッグ-