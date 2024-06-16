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Personal Effects/パーソナルエフェクツ　バックプリントTシャツ
商品番号 T26150325601
商品名

Personal Effects/パーソナルエフェクツ　バックプリントTシャツ
ブランド名 ガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！PersonalEffectsパーソナルエフェクツバックロゴTシャツサイズ:M着丈:71×袖丈:21×肩幅:44×胸囲:105カラー:ホワイト淡いサーモンピンクのバックプリント生地:無農薬の農場で育った環境にやさしいインド原産のオーガニックコットン100％の素材。定価14300円背中のロゴプリントがコーディネートのポイントのロゴTシャツです！グラデーションが効いた程よい存在感のロゴプリント。フロントは合わせるボトムにも迷わないシンプルなデザイン。リラックス感のある程よいゆとりもあり、環境に配慮されたサスティナブルなオーガニックコットンを100％使用！使用頻度は数える程度で、約3回ほどです。またシミやスレなどはありません。コンパクトに包装して発送致しますので、折りジワがつく可能性がありますので、ご了承下さい。何卒よろしくお願い致します。#PersonalEffects#パーソナルエフェクツ#GALLARDAGALANTE#バックロゴTシャツ#白tシャツ#tシャツ柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/update420295.html
http://narcologia.ru/goods/perforce792665.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual228446.html

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