公式ではグレーと書いてますが見た感じは黒に近いネイビーです。ニット生地ですが写真の通り透け感があって今の時期でも着れます！袖や裾がフリフリで可愛くも着れダブルジッパーでかっこよくも着れます。買って3回程着ました。目立った傷や汚れはないですが自宅保管なので気になる方はご遠慮ください。



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