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アクネストゥディオズ　acne メッシュ　レースポロシャツ　シアー　レディース
商品番号 I88137201094
商品名

アクネストゥディオズ　acne メッシュ　レースポロシャツ　シアー　レディース
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 2,905 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】acnestudios/シースルーポロシャツ【カラー】ネイビー【サイズ】表記　XS肩幅　38cm袖丈　21cm身幅　47cm着丈　64cm【素材】コットン【状態】目立った傷汚れのない一般的なユーズド品です。トレンド感あるシースルー素材のポロシャツになります。ボタンも比翼仕立になっている為ミニマルで洗練された印象のトップスです。男女問わずお使いいただけるデザインです。ユニセックス。#★えん★のアクネ#★えん★のレディース#★えん★の半袖シャツカテゴリー分けにて他の商品もご覧いただけます。
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