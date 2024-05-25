アクネストゥディオズ　acne メッシュ　レースポロシャツ　シアー　レディース

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【ブランド】acnestudios/シースルーポロシャツ【カラー】ネイビー【サイズ】表記 XS肩幅 38cm袖丈 21cm身幅 47cm着丈 64cm【素材】コットン【状態】目立った傷汚れのない一般的なユーズド品です。トレンド感あるシースルー素材のポロシャツになります。ボタンも比翼仕立になっている為ミニマルで洗練された印象のトップスです。男女問わずお使いいただけるデザインです。ユニセックス。#★えん★のアクネ#★えん★のレディース#★えん★の半袖シャツカテゴリー分けにて他の商品もご覧いただけます。