ラルフローレン　長袖ポロシャツ　レディース　M ブラック

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ(長袖)、お色は黒で胸の刺繍はシルバー、サイズはMです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。ゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36.5身幅41着丈63袖丈61



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