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ラルフローレン　長袖ポロシャツ　レディース　M ブラック
商品番号 H19164230058
商品名

ラルフローレン　長袖ポロシャツ　レディース　M ブラック
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ(長袖)、お色は黒で胸の刺繍はシルバー、サイズはMです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。ゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36.5身幅41着丈63袖丈61
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