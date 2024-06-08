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プラダTシャツ
商品番号 V13430115659
商品名

プラダTシャツ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地前身頃バスト、後身頃ウエストにダーツが入っていてスタイルが良く見えます。襟ぐりの開きも鎖骨を綺麗に見せてくれます。身幅約80　着丈約53肩幅約36綿100％目に付く傷汚れはありませんが神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。#プラダ　#スポーツ　#Tシャツ
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