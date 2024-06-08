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商品詳細
カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地前身頃バスト、後身頃ウエストにダーツが入っていてスタイルが良く見えます。襟ぐりの開きも鎖骨を綺麗に見せてくれます。身幅約80 着丈約53肩幅約36綿100％目に付く傷汚れはありませんが神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いいたします。#プラダ #スポーツ #Tシャツ
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