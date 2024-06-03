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レキップ　デザインシャツ　長袖
商品番号 J11102942012
商品名

レキップ　デザインシャツ　長袖
ブランド名 レキップ
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビギ　ヨシエイナバ　レキップラインの長袖シャツです。紺系のボトムスが多く購入しましたが、結局Tシャツやカットソーばかりきてしまい、こちら着用機会なくクローゼットにしまったままでした。断捨離中なので思い切って出品します。一緒に出品してる紺のテーパードパンツなどに合わせると素敵だと思います。
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