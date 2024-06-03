レキップ　デザインシャツ　長袖

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商品詳細
ビギ ヨシエイナバ レキップラインの長袖シャツです。紺系のボトムスが多く購入しましたが、結局Tシャツやカットソーばかりきてしまい、こちら着用機会なくクローゼットにしまったままでした。断捨離中なので思い切って出品します。一緒に出品してる紺のテーパードパンツなどに合わせると素敵だと思います。
http://narcologia.ru/goods/sucrose984240.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi703047.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce274555.html
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