USED 【Candy Stripper】刺繍　CATボーリングシャツ

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ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔご覧いただきありがとうございます•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■フォローで300円引き。フォロワー様割引きやってます。是非ご活用ください(ᵔᴥᵔ)詳しくはプロフィールをご覧下さい。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■⭐️即購入大歓迎です＊他でも出品している為売り切れ次第削除致しますのでご了承ください。■希少USED古着【CandyStripper】刺繍 猫デザイン ボーリングシャツ#古着女子#furuzyo■猫好きさん必見、刺繍デザインが可愛いキャンディストリッパーのボーリングシャツです。テロンとしたレーヨン素材、丈はやや長めでサイドにはポケット付が付いています。■90'sMADpunksKERAFRUiTS地雷量産地雷系AnkRougePrincessMelodyLIZLISA病みrojitaSwankissハニーシナモントラバストーキョーcivarizeclyYOUSUKEh.naotoなどお好きな方にオススメです。－－✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ー✅コンディション【A】ランク(画像参照)S‥(新品、新品未使用品)A‥(目立った傷や汚れなし)B‥(指摘する汚れはないが使用感あり)C‥(一部に傷、汚れあり)D‥(使用不可、パーツ取りなどに)◆わからないことがありましたらお気軽にご質問ください。ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ーー✂︎ー■ベースカラー：ピンク■素材：レーヨン100%■サイズ：②(M)■肩幅：約48センチ■着丈：約79センチ■身幅：約54センチ■状態：【A】ランク(たたみじわあり)⚠️USEDアイテムになります。古着という事をご理解の上ご購入よろしくお願いします。