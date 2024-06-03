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最終値下げ【CLANE】ASYMMETRY SHOULDER POINT TOP
商品番号 P55301130425
商品名

最終値下げ【CLANE】ASYMMETRY SHOULDER POINT TOP
ブランド名 クラネ
特別価格 税込 2,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げ致します！8,900円→6,900円お安いです☺︎【CLANE】✔️クラネASYMMETRYSHOULDERPOINTTOPS昨シーズン超人気だったアシンメトリーショルダーポイントトップスです。WEARでも多くのインフルエンサーの方が着用されてます。Vネックの中にノースリーブをレイヤーし、左肩を落として着用できるデザインです。カジュアルな素材に対し、女性らしいデザインを取り入れて程よい抜け感をプラスしたCLANEらしいアイテムです。程よくゆったりとしているサイジングで体系問わず着用していただけます。#サーマル#リブカットソー#完売■カラーアイボリー■サイズ1着丈76身幅58■素材コットン100%■定価17,600円断捨離のため出品します☺︎✔️大きく目立った汚れ、キズ等ございません。中古では美品のレベルでまだまだ綺麗に着用頂けます☺︎＊他にもブランド系、セレクトショップ系多数出品しています！是非のぞいてください☺︎＊割引も行なっておりますのでお気軽にお問い合わせください。＊ご購入前にコメントお願いします。＊サイズなどお問い合わせはお気軽にどうぞ☺︎#fumikauchida#junmikami#roku#6#ronherman#littlesuzie#holiday#solov#janesmith#perverze#leinwande#mame#hakuji#rito#akiranaka#akaneutsunomiya#tomorrowland#iena#spick\u0026spanお好きな方に#vintage#dress#fashion#kawaii#cordinate#skirt#ファッション#東京#おしゃれ#モード#シンプル#かっこいい
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