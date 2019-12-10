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商品詳細
コーチのロゴ上の馬車の色は購入した時からの色でロゴより薄い感じの色です。ネット購入で7万円程でした。内側のポケットと底にシミのような汚れがあります。使用頻度少なめでしまっておりました。よろしくお願い致します。
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