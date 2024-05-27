vasic vond mini mini エスプレッソ

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商品詳細
vasicvondminiminiカラー エスプレッソ2021年メルカリにてお譲りいただきましたその前に出ていたカラーのようです四角のスレがあります4枚目の写真の、角の部分が色が薄くなっているところがございます置いたときに持ち手のヨレがございます素人検品で、使用感あります中古品でありますことご理解お願いいたします
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