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vasic vond mini mini エスプレッソ
商品番号 P53297974221
商品名

vasic vond mini mini エスプレッソ
ブランド名 ヴァジック
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vasicvondminiminiカラー　エスプレッソ2021年メルカリにてお譲りいただきましたその前に出ていたカラーのようです四角のスレがあります4枚目の写真の、角の部分が色が薄くなっているところがございます置いたときに持ち手のヨレがございます素人検品で、使用感あります中古品でありますことご理解お願いいたします
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