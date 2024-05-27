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mizuiroind 変形 バルーン ワンピース ロング ノースリーブ 日本製
商品番号 R67441603193
商品名

mizuiroind 変形 バルーン ワンピース ロング ノースリーブ 日本製
ブランド名 ミズイロインド
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♦︎アイテム特徴♦︎ノースリーブバルーンロング膝下ワンピース秋冬レイヤード裏地なし透け感なし日本製madeinJapanコクーン変形♦︎ブランド♦mizuiroindミズイロインド♦︎カラー♦︎黒ブラック♦︎サイズ♦︎サイズFフリーサイズ肩幅cm約35身幅cm約56着丈cm約110ウエストcm約84※全て平置きです。素人寸法ですのでご参考程度にお願い致します。♦︎素材♦︎ポリエステルレーヨン毛ウールポリウレタン♦︎状態♦︎目立った傷や汚れ等なく綺麗な状態です。まだまだたくさん着ていただけます^^#りん♪レディース←その他出品一覧プロフィールもご確認下さい。発送時に小さく畳みます。しわ等ご了承下さい。匿名配送ヤマト運輸⇔日本郵便になる可能性もあります。ご質問等お気軽にどうぞ^^B0246
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