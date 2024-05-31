

希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有 希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有



希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有 希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有



希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有 希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有



希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有 希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有



希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有 希少 CHANEL シャネル ココトラベル トートバッグ ココマーク シール有



シャネル クルーズライン ココマーク トートバッグ （22370055） | フリマアプリ ラクマ シャネル クルーズライン ココマーク トートバッグ （22370055） | フリマアプリ ラクマ



極美品CHANELシャネルトートバッグシリアルシール有/ニュートラベル ... 極美品CHANELシャネルトートバッグシリアルシール有/ニュートラベル ...



CHANEL - シャネル カメリア ロゴ トートバッグ ショルダーバッグ ... CHANEL - シャネル カメリア ロゴ トートバッグ ショルダーバッグ ...



シャネル ココマーク ショッピングインデニム トートバッグ （12290446） シャネル ココマーク ショッピングインデニム トートバッグ （12290446）



シャネル ココマーク ショッピングインデニム トートバッグ （12290446） シャネル ココマーク ショッピングインデニム トートバッグ （12290446）



シャネル クルーズライン ココマーク トートバッグ （22370055） シャネル クルーズライン ココマーク トートバッグ （22370055）



レア品 超美品 シャネル CHANEL マトラッセ ショルダーチェーンバッグ ... レア品 超美品 シャネル CHANEL マトラッセ ショルダーチェーンバッグ ...



シャネル カメリア ロゴ トートバッグ ショルダーバッグ （22340147） シャネル カメリア ロゴ トートバッグ ショルダーバッグ （22340147）



シャネル CHANEL デニム CC ココマーク カバン トラベルバッグ 旅行カバン ボストンバッグ デニム ブルー シャネル CHANEL デニム CC ココマーク カバン トラベルバッグ 旅行カバン ボストンバッグ デニム ブルー



鮮やかな花柄が目を惹く☆】シャネル ココハンドル (CHANEL/ショルダー ... 鮮やかな花柄が目を惹く☆】シャネル ココハンドル (CHANEL/ショルダー ...

ご覧いただきありがとうございます(◠‿◠)希少なココトラベルトートバッグになります！高級感があり可愛いデザインでPVC加工されているので汚れにも強い万能バッグですよ(˃̵ᴗ˂̵)この機会をお見逃しないようご検討ください☆○アイテムCHANELシャネルココトラベルトートバッグハンドバッグワンショルダーレザー革PVC大容量A4通勤通学ギャランティシール有り○サイズ縦幅約25cm横幅約41cm(上部)横幅約33cm(下部)マチ約12cm持ち手高さ約16cm平置き寸法です。多少の誤差はご了承下さい。○状態写真でもわかりにくいですが、PVC部所々小傷擦れ汚れと持ち手、上部バッグ縁のレザーの劣化と内側汚れはありますがまだまだご愛用いただける状態かと思います。写真でも詳細ご確認お願い致します。○カラーブラック黒○付属品なしポーチも付いていないです○購入先こちらは古物商市場にて仕入れた正規品となります、類似品や粗悪品では御座いませんのでご了承ください。何か気になる点等御座いましたら購入前、購入後でもすぐに対応させて頂きますのでご連絡くださいませ。BuyeebuyOK古物番号第631311800019号☆他サイトでも出品をしてる為無くなり次第終了となります。☆中古品であることをご理解の上検討いただきますようお願いします。プロフィールもご覧ください！フォローしていただくと割引特典があります！素材···綿(キャンバス/帆布)、レザー(本革)カラー···ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)特徴···A4サイズ収納可(大容量)