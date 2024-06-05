フルラFURLA レザートートバッグ ゼブラ柄

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商品詳細
カラー···ベージュ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革バッグサイズ···A4サイズ収納可こちらはフルラレザートートバッグです。ゼブラ柄です。★レザー★ベージュ/グレー横 42cm高さ 31.5cmマチ 13cmショルダー 68cm開閉分にファスナー付き。肩にかけられます。A4サイズ余裕で入ります。内側、ショルダーは綺麗な状態です。本体に大きなダメージや傷はありませんが、底角四ヵ所にわずかなスレがあります。後ろ側３ヶ所に薄いグリーンの汚れがあります。２ヶ所はよく探さないとわからない程度です。使用に伴う小傷や生活傷等はあると思いますのでご理解ください。大きさの割には軽いバッグですので、通勤通学等に。自宅保管の中古品ですのでダメージをご理解いただける方にお願いいたしますm(__)m#FURLA#トートバッグ#FURLAレザー#レザートートバッグ
http://narcologia.ru/goods/ordering996379.html
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