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美品　ブルーウィロウ　Blue willow　ドルマンスリーブ　ワイド幅シャツ
商品番号 J66351396281
商品名

美品　ブルーウィロウ　Blue willow　ドルマンスリーブ　ワイド幅シャツ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bluewillow　ドルマンスリーブ　ワイド幅シャツです。くるみボタン、上質のコットンリネンが使われいます。袖、身幅が広いのでまるでケープをまとったような着心地が楽しめます。使用感の無いとても綺麗なお品です。表記サイズ：フリーサイズ裄丈：約57cm着丈：約61cm素材：コットン85%、リネン15%透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通本商品は他のオークション、フリマサイトにも出品しています。商品をご用意出来ない場合がありますので予めご了承ください。
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美品　ブルーウィロウ　Blue willow　ドルマンスリーブ　ワイド幅シャツ | フリマアプリ ラクマ
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