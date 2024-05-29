美品　ブルーウィロウ　Blue willow　ドルマンスリーブ　ワイド幅シャツ

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商品詳細
Bluewillow ドルマンスリーブ ワイド幅シャツです。くるみボタン、上質のコットンリネンが使われいます。袖、身幅が広いのでまるでケープをまとったような着心地が楽しめます。使用感の無いとても綺麗なお品です。表記サイズ：フリーサイズ裄丈：約57cm着丈：約61cm素材：コットン85%、リネン15%透け感：なし裏地：なし伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通本商品は他のオークション、フリマサイトにも出品しています。商品をご用意出来ない場合がありますので予めご了承ください。
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