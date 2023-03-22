ラルフローレンスポーツ ポロシャツワンピ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋新品未使用品ですが、自宅保管の為ご理解いただける方よろしくお願いします。買ったまま畳んであるので、確認以外は広げていません。細かい写真希望の方はコメント頂けたらと思います。身長156センチで膝丈くらいになる、ポロシャツワンピースです。
http://narcologia.ru/goods/secretarial761316.html
http://narcologia.ru/goods/Addict27818.html
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