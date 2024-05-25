新品　グリーンレーベル　スティックボタン Vネック ブラウス

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ユナイテッドアローズグリーンレーベル リラクシングスティックボタンVネックブラウス-ウォッシャブル・防シワ-モカです。新品ですが、自宅で保管しているお品物ですので、細かいことが気になる方、神経質な方はご遠慮ください。発送は、簡易包装の上、らくらくメルカリ便を予定しています。こちらお値下げ不可です。よろしくお願いします。