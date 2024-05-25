ルイ ルエ ブティック RUIRUE BOUTIQUE ボウタイツイードトップス ...

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ボウタイツイードトップス＆テーパードパンツセットアップフォーマルセレモニースーツ



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パールモチーフジャケット＆ボウタイブラウス・テーパードパンツフォーマルセレモニースーツ



サイドプリーツパールトップスパンツセットアップ「PA866」/フォーマルパーティードレス・入学式(入園式)・卒業式(卒園式)・結婚式・披露宴・二次会などお呼ばれ対応



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肌見せデザイン ラメチュール シアートップス（ボウタイ付き）

ルイルエブティックRUIRUEBOUTIQUEボウタイツイードトップスボウタイブラウスとツイードのジレをレイヤードしたような、ドッキングトップスフラップポケットデザインとペプラムの効果コーディネイト次第で、オケージョンからオフィスシーンまで幅広く活躍してくれるアイテムです。・入学式・卒業式・学校行事聡明に美しく見せてくれるセットアップパンツスタイルのセットアップなら動きやすさも叶えてくれます。ブラウス＆ジレ風のトップスはジャケットよりも抜け感を出してくれ、おしゃれな印象に。コサージュで華やかさをプラスして。・オフィス大人の品を漂わせてすっきり美しい佇まいに着るだけでスタイリッシュに決まるトップスは、オフィスシーンにもぴったり。[トップス]ボウタイブラウスとツイードのジレを、レイヤードしたようなドッキングトップス。ツイードのVネックと袖口は、フリンジ仕様でアクセントになっています。・ボウタイボウタイ部分は色々な結び方でアレンジ可能です。・飾りポケットスタイルアップのポイントになる飾りフラップポケット・開き具開き具は脇ファスナーです。・ペプラムペプラムデザインがスタイルアップを叶えてくれます。・生地3種の糸をミックスさせつつ、すっきりした表面感のツイード生地は上品で柔らかい肌触りです。無地部分の生地は、程よい張り感のある柔らかいブラウス地。◆伸縮性：襟・袖のみあり◆裏地：襟・袖以外みあり◆開き具：左脇ファスナー色：ライトグレー（PGY）素材[表地]ツイード生地：ポリエステル93％ レーヨン7％無地生地(襟・袖)：ポリエステル95％ ポリウレタン5％[裏地]ポリエステル100％原産国：中国テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···グレー袖丈···長袖即決大歓迎おまとめ割もできますのでコメントください。ペット・タバコ・香水 無し