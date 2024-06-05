journal standard L'essage ブラウス

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journalstandardL'essageの白いブラウスです。デザインが凝っていて可愛く、ふんわりとしたブラウスです。柔らかいパフスリーブです。身幅49cm、丈58cmです。何回か着用しました。ボタンのところに少しシミがあります。写真７枚目をご覧下さい。中古品をご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致しますm(__)m。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地