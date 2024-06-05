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journal standard L'essage ブラウス
商品番号 F75838843121
商品名

journal standard L'essage ブラウス
ブランド名 ジャーナルスタンダードレサージュ
特別価格 税込 1,295 円
在庫状況 あり

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商品詳細

journalstandardL'essageの白いブラウスです。デザインが凝っていて可愛く、ふんわりとしたブラウスです。柔らかいパフスリーブです。身幅49cm、丈58cmです。何回か着用しました。ボタンのところに少しシミがあります。写真７枚目をご覧下さい。中古品をご理解いただける方のご購入を宜しくお願い致しますm(__)m。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/enquire704689.html
http://narcologia.ru/goods/financier780360.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi711247.html
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