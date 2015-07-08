ハズブロ マーベルレジェンド マーベルヒーロー2PK マリア・ヒル＆アイアンマン

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Hasbroハズブロから発売された「マーベルレジェンドマーベルヒーロー2PK」のマリア・ヒル＆アイアンマンです。未使用品ですが外箱に擦れ、潰れ等ダメージもあります。またこちらは倉庫での長期保管品になります。埃や小さなゴミ等混入している場合がありますので気になる方はご購入をお控えください。【商品状態】未開封品。外箱・ブリスターに擦れ、一部潰れ有り。[注意事項]・一度人の手に渡った商品になりますので、中古品をご理解頂けない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。購入にあたっては掲載写真をよく確認して下さい。・梱包は簡易梱包となります。フィギュア種類···アクションフィギュアシリーズ···MarvelLegends