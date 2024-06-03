フィリッププレイン PHILIPP PLEIN タンクトップ スカルスタッズ

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数年前に2、3回着用です。その後はずっとクローゼット保管してました。海外の正規店購入です。(コロナ前です)定価5万位でした。スカルにもスタッズ沢山有ります。小鳥にもスタッズ有り。インナーにカッコ良く着こなせます☆彡サイズ：身幅40cm肩幅28cm着丈77cm収縮性有りますが、わりとしっかり目です。素材：ポリエステル100%カラー：ブラックにスカル柄かなりお値打ち価格にしてます。値下げ交渉不可でお願いします。