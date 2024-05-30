Apuweiser-riche シャーリングブラウス 通勤

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定価14300円カラー ミントサイズ S完売品。新品未使用、タグ付きです。泉里香さん(色違い)、ティファニー春香さん着用♡着る機会がないので出品いたします。ほんのり透け感とシャーリング素材でフェミニンムード満点に仕上げた5分袖ブラウス。バックネックのリボンやフレアなスリーブデザインがポイントに映え、女性らしさをより引き立たせてくれる1枚。落ち着きのある色味なので、どんなボトムスとも相性よくマッチします。デイリ―ユースやデート、ちょっとしたパーティなど幅広いシーンで活躍するおすすめの1枚です。ArpegeStoryApuweiser-richeアプワイザーリッシェRirandtureMystradaJUSGLITTY美人百花泉里香 田中みな実 ティファニー春香 山本舞香 山本美月中城あすか 毛利愛美 平木愛美 榊原美紅 神谷由香【検索用】HerLipToJILLSTUARTジルスチュアートウサギオンラインSNIDELスナイデルFRAYIDフレイアイディーLILYBROWNリリーブラウンCELFORDセルフォードMERCURYDUOマーキュリーデュオRirandtureリランドチュールApuwiser-richeアプワイザーリシェ