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【新品】イネド　接触冷感加工　ノースリーブ　カットソー
商品番号 D39298551914
商品名

【新品】イネド　接触冷感加工　ノースリーブ　カットソー
ブランド名 イネド
特別価格 税込 1,435 円
在庫状況 あり

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商品詳細

INEDスリーブレスカットソー　肩に自然にかかるタックのバランスを計算し、腕まわりをグッと引き締めて見せるシルエットにこだわりました。程よい光沢を持つ表面感の綺麗なスムース素材を使用し、接触冷感加工のひんやりとしたタッチが蒸し暑い夏を快適にします。コンパクトなシルエットだからカーディガンやジャケットも羽織りやすく、着回し力も魅力のこの夏の定番カットソーです。定価　7,920円カラー···グリーン着丈　60cm素材　綿100%サイズ　9（M〜L）
http://narcologia.ru/goods/seamless694229.html
http://narcologia.ru/goods/reboot7436.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial449416.html

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