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- 【新品】イネド 接触冷感加工 ノースリーブ カットソー
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商品詳細
INEDスリーブレスカットソー 肩に自然にかかるタックのバランスを計算し、腕まわりをグッと引き締めて見せるシルエットにこだわりました。程よい光沢を持つ表面感の綺麗なスムース素材を使用し、接触冷感加工のひんやりとしたタッチが蒸し暑い夏を快適にします。コンパクトなシルエットだからカーディガンやジャケットも羽織りやすく、着回し力も魅力のこの夏の定番カットソーです。定価 7,920円カラー···グリーン着丈 60cm素材 綿100%サイズ 9（M〜L）
http://narcologia.ru/goods/seamless694229.html
http://narcologia.ru/goods/reboot7436.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial449416.html
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INED（イネド）の「ノースリーブカットソー《接触冷感》（Tシャツ ...
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