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エルメス　ヴィンテージスカーフ
商品番号 G45143828187
商品名

エルメス　ヴィンテージスカーフ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 8,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前のものだと思います。ヨーロッパのお土産でいただきました。使用せず保管してありましたが、保管状態悪く汚れあります。箱なども破棄してありません。ご理解ある方のみご購入ください。
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