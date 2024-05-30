レスポートサック　 LESPORTSAC 7507 刺しゅう 花柄

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商品詳細
レスポートサック LESPORTSAC7507デラックスエブリデイDELUXEEVERYDAYBAG刺しゅう花柄【スタイル説明】豊富なポケットデザインが人気のショルダーバッグです。荷物を入れていただく所が2つに分かれているので、貴重品と他の荷物を分けてお使いいただけるので大変便利です。折りたたみ傘や500mlのペットボトルも入り、B5サイズの手帳や本はスムーズに入ります。表側の底は、サイドのファスナーを開ければマチを広げることができます。付属のポーチが付いています。【商品サイズ】（約）25×36×14cm【仕様】メイン開閉部：ファスナー×2表面：ファスナー付ポケット×3裏面（内部）：ファスナー付ポケット×1付属ポーチ×1マチ：ファスナー開閉で調節可ショルダーストラップ：長さ調節可実物:写真4枚目並行輸入品新品未使用宜しくお願い致します^^
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