極美品✨TOPKAPIトプカピ　ハンドバッグ　レザー　ネイビー　ターンロック

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商品詳細
⭐️寸法縦27×横34.5×厚10cm程度ハンドル高 20.5cm程度内ポケット4つ（内ファスナー式1つ）⭐️概要■タイトルTOPKAPIVacchettaトプカピヴァケッタハンドバッグ レザー ネイビーターンロック ゴールド金具 ブランドロゴ本革 リアルレザー 紺色 A4大容量ビジネス オフィス 通勤 通学 モノグラム■状態傷などなく、とても綺麗な状態です。使用感につきましては写真ご参照ください。中古品であることを踏まえての購入をお願いします。■購入元こちらの商品は全てブランド品を扱っている大手リサイクルショップにて購入したものです。※日本流通自主管理協会加盟店（AACD）■発送ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のどちらかで発送致します。ご質問などありましたら、お気軽にどうぞ。お値引きの相談も承りますので、金額提示の上、ご相談ください‼️#サンズノヨロズ_レディース#サンズノヨロズ_レディースバッグ
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