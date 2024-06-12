【美品】ダコタ トートバッグ クロコ型押し ブラウン レザー 大容量

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商品詳細
○アイテムDakotaダコタトートバッグハンドバッグ肩掛け○サイズ【cm】横幅：36高さ：27厚さ：12ハンドル高さ：22平置き実寸。多少の誤差はご了承下さい。着画はお断りいたします。○状態目立った傷汚れはなく、比較的綺麗なお品になります。※状態は出品者の主観です。検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願い致します。こだわりのある方のご購入はお控え下さい。○カラー茶ブラウン○素材レザー○購入先大手ブランドリユース店○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。※他フリマサイトでも掲載しておりますので、急遽削除する場合がございます。ご検討されておりましたら、お早めのご購入、もしくはお声掛けをお願い致しております。
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