専用極美品☆大人気マリンデイ aranciato別注 66ナイロントートバッグ

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商品詳細
マリンデイの毎回完売する人気バック今は予約販売中です！！軽くてシンプルなバッグです。生地はオックス調という編み方だそうです。ファスナーは止水ファスナーで、雨や防犯面に安心感があります。※若干ファスナーキツいおつくりですsize:幅···約44cm高さ···約23cm入れ口幅···約40cmマチ···約22.5cm持ち手···約34.5cm持ち手幅···約3cmweight···約340gカラー キナリ 試し入れしかしてない為綺麗です。若干シワはありますが気になるようなものではありません。自宅保管ですのでご理解の程よろしくお願い致します。発送は畳んでになります♪予めご了承下さい。
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