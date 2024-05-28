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専用極美品☆大人気マリンデイ aranciato別注 66ナイロントートバッグ
商品番号 A12629494684
商品名

専用極美品☆大人気マリンデイ aranciato別注 66ナイロントートバッグ
ブランド名 マリンデイ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マリンデイの毎回完売する人気バック今は予約販売中です！！軽くてシンプルなバッグです。生地はオックス調という編み方だそうです。ファスナーは止水ファスナーで、雨や防犯面に安心感があります。※若干ファスナーキツいおつくりですsize:幅···約44cm高さ···約23cm入れ口幅···約40cmマチ···約22.5cm持ち手···約34.5cm持ち手幅···約3cmweight···約340gカラー　キナリ　試し入れしかしてない為綺麗です。若干シワはありますが気になるようなものではありません。自宅保管ですのでご理解の程よろしくお願い致します。発送は畳んでになります♪予めご了承下さい。
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http://narcologia.ru/goods/recommended300490.html
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