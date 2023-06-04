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エンゼルス　大谷翔平Tシャツ　レディースSサイズ
商品番号 A99217273494
商品名

エンゼルス　大谷翔平Tシャツ　レディースSサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エンゼルス　大谷翔平選手の大人気Tシャツです。試合観戦で、1度だけ着用した美品です。その後、洗濯済みです。汚れや使用感は、ありませんがあくまでもusedですのでご理解のある方のご購入をよろしくお願いします。[サイズ]肩幅　35.5cm身幅　44cm着丈　59cm
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