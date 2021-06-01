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レース　トップス　Chico オフホワイト
商品番号 Y50319280670
商品名

レース　トップス　Chico オフホワイト
ブランド名 チコ
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩の部分は、レースに透け感がありかわいいです。カラー···オフホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋#mystic#flower#肩見せ
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