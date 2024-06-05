キティ　開襟シャツ　2枚　レディース　M

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商品詳細
もう少しちゃんとした写真をご希望の方、ご遠慮なくコメントください（断捨離中でとりあえず出品しまくっているので丁寧な商品説明まで手が回っておりません…。）ご質問大歓迎です！お時間いただくかもしれませんがご容赦ください。
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