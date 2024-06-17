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INDIVI (インディヴィ) バルーンスリーブ カットソートップス
商品番号 A11071571785
商品名

INDIVI (インディヴィ) バルーンスリーブ カットソートップス
ブランド名 インディヴィ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【デザインポイント】人気のバルーンスリーブデザインのカットソーになります。身頃はキレイでしっかりとした素材感のカットソー素材を使用しているので白でも透けにくく安心して着用頂けます。袖は光沢感のある布帛素材を2枚仕立てで、中でねじりツイストしたお洒落なバルーンスリーブデザインです。1枚で様になる夏に便利な一品です。身頃はぴったりしすぎないサイズ感で、丈は前はやや短め、後ろは少し長めの丈になります。【スタイリングポイント】単品のパンツやスカートと合わせたキレイ目単品通勤スタイルがおすすめです。ワイドパンツと合わせたコーデも今年らしくこなれた雰囲気で着こなして頂けます。Ｍサイズ:着丈59cmバスト95cm裄丈47cmカラー:ブラック新品未使用紙タグお付きしません！定価:10989202338
http://narcologia.ru/goods/influenza227893.html
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