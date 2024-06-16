半袖ラコステ × スヌーピー ピーナッツ コラボポロシャツ サイズ40(欧州M)

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ラコステ×スヌーピーピーナッツコラボポロシャツサイズ40(欧州M)お色目:ダークインディゴブルー(ネイビー)サイズ:レディース40(欧州M)ルーシーがラコステのワニをテニスボールでからかっている？愛嬌のあるデザインです。2年ほど前に発売された、ラコステとピーナッツのコラボポロシャツで、発売当時、上級顧客の予約分で完売し、お店に並んでも手に入らなかったものです。こちらのお品物は新品です。ただし、海外での購入のため、袋は何度も開封されたあとがあります。日本の感覚とは異なりますので、その点ご諒承のうえお求めください。新品ですので、返品はお受けいたしません。ラコステは海外ブランドの中では細身であり、特に肩から二の腕にかけてのシルエット、および胴回りがタイトです。また、小柄な方には多少肩幅がルーズです。ラコステ製品をお持ちでない方は、同サイズのお品物を店頭で試着なさってからお求めになるのが賢明かと存じます。※参考サイズ(現品の採寸ではありません)36-欧州SS(新サイズ2(32))日本SS〜M相当38-欧州S-3(新サイズ3(34))日本S〜M相当(身巾44、袖丈18、身丈63、肩巾35cm）40-欧州M(新サイズ4(36))日本M〜L相当(身巾46、袖丈19、身丈65、肩巾37cm）42-欧州L(新サイズ5(38))日本L〜LL相当(身巾48、袖丈20、身丈67、肩巾39cm）44-欧州LL(新サイズ6(40))日本LL〜3L相当(身巾50、袖丈21、身丈69、肩巾41cm）ご購入お待ちしております。カラー···ネイビー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）