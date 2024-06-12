値下げ☆VALENTINO ヴァレンティノ トートバッグ ブラック

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商品詳細
VALENTINOキャンバストートバッグ2022年モデルチャームとしてカラビナチェーンも一緒に買ったのでお付けします。購入した際に付属していたショッパー等、全て同梱します。ウィメンズ物ですが落ち着いたデザインですので男性でも違和感なくお持ち出来ます。素材キャンバス×レザーマグネット式開閉内ポケット×4横幅37.5cm縦29.5cmマチ16cmロゴレザーデザインキーチェーンブラック/シルバー全長：33cm幅：7.1cm重さ：84.5g他サイトでも出品してますので削除することがあります。
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