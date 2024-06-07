LOUIS VUITTON 限定ノエフル

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商品詳細
2013年限定ノエフルMMです。他でも出品してますので売れたら削除しますのでご了承願います直営店で購入ネイビーとピンクの2色展開。ノエとネヴァーフルのコラボからノエフルと言うネーミングです。巾着を絞ってノエ、広げてネヴァーフルで２通り楽しめます四角スレてますが中身は綺麗です。ルイヴィトン ノエフルルイヴィトンネヴァーフルルイヴィトンノエLOUISVUITTONデニムデニムトート柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···デニムカラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···デニム
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