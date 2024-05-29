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DIOR PETIT CD スタッドピアス ゴールド 正規品
商品番号 C43429624681
商品名

DIOR PETIT CD スタッドピアス ゴールド 正規品
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆DIOR　PETITCDスタッドピアスメタル\u0026クリスタルカラー／ゴールド定価¥67,000-(税込)2023年冬に表参道店にて購入いたしました✨当方、使用2〜3回で使用感の少ない綺麗な商品です✨消毒処理済みです。専用袋と箱付きで発送いたします。ショッパーはご要望であればお付けしますのでお申し出下さい。即購入大歓迎❣️。.*即日発送可能です*・.°#dior#Dior#PetitCD#PETITCD
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