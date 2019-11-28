Chloé\u003cレディースハンドバッグ\u003e

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商品詳細
【商品説明】ブランド：Chloé【商品】綺麗な良品となっております！★注意事項★商品は全て百貨店・正規店・ブランドショップ・質屋・古物業者競市などで購入しており100%正規品となりますのでご安心ください。中古品としてのご理解を頂くと同時に、トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。出品管理番号ー126
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