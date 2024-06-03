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ブルックスブラザーズ ステンカラーコート サイズ0 ライナー付
商品番号 K34770216536
商品名

ブルックスブラザーズ ステンカラーコート サイズ0 ライナー付
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BrooksBrothersブルックスブラザーズステンカラーコートチェックライナーチャックサイズ→0肩幅→38身幅→46着丈→78袖丈→54平置き、素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。中古品、古着にご理解頂ける方のみご購入ください。素人自宅保管ですので神経質な方や細かな箇所など気になる方はご遠慮ください。※配送時たたみじわが付く可能性があります着丈···ミドルカラー···ベージュ
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