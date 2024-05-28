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【美品】イアパピヨネ　撥水 半円ボストンバッグ
商品番号 E32015190617
商品名

【美品】イアパピヨネ　撥水 半円ボストンバッグ
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度の短時間使用のみ、美品購入価格：13200円色：ブラック素材：ポリエステル、合成皮革サイズ：高さ24.5×幅30×マチ22cm持ち手：40.5cm開口部ファスナー幅：25.5㎝
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