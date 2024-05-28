★SOUSOU/ソウソウ コート so-su-u柄



尾州ツイード 綾織 スタンドカラーロングコート／墨黒（すみくろ）×SO-SU-U 尾州ツイード 綾織 スタンドカラーロングコート／墨黒（すみくろ）×SO-SU-U



尾州ツイード 綾織 スタンドカラーロングコート／青墨（あおずみ）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 尾州ツイード 綾織 スタンドカラーロングコート／青墨（あおずみ）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



尾州ツイード 綾織 スタンドカラーロングコート／青墨（あおずみ）×SO-SU-U 尾州ツイード 綾織 スタンドカラーロングコート／青墨（あおずみ）×SO-SU-U



●台湾セブン-イレブン×SOU・SOU キッズレインポンチョ／SO-SU-Uと雲 ●台湾セブン-イレブン×SOU・SOU キッズレインポンチョ／SO-SU-Uと雲



●台湾セブン-イレブン×SOU・SOU キッズレインポンチョ／SO-SU-Uと雲 - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 ●台湾セブン-イレブン×SOU・SOU キッズレインポンチョ／SO-SU-Uと雲 - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



メルトン ショートフードコート／濡羽色（ぬればいろ）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 メルトン ショートフードコート／濡羽色（ぬればいろ）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／深紺×SO-SU-U（しんこん） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／深紺×SO-SU-U（しんこん） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／砥粉色×SO-SU-U（とのこいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／砥粉色×SO-SU-U（とのこいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／砥粉色×SO-SU-U（とのこいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／砥粉色×SO-SU-U（とのこいろ） - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



メルトン ショートフードコート／濃紺（のうこん）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 メルトン ショートフードコート／濃紺（のうこん）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／濡羽色×SO-SU-U（ぬればいろ） 【net限定】ソロテックス(R)ツイル スタンドカラー ロングコート／濡羽色×SO-SU-U（ぬればいろ）



メルトン ショートフードコート／濃灰（こいはい）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』 メルトン ショートフードコート／濃灰（こいはい）×SO-SU-U - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



SOU・SOU SOU・SOU



SOU・SOU SOU・SOU



メルトン ショートフードコート／濃紺（のうこん）×SO-SU-U - SOU・SOU ... メルトン ショートフードコート／濃紺（のうこん）×SO-SU-U - SOU・SOU ...

ソウソウコートSOUSOU最近はあまり見られないデザインのコートです。襟元はso-su-u柄、胸元は可愛らしいボタンがついています。Lサイズですが小さめです。袖は少し短めで膨らみがありソウソウらしいデザインになっています。身幅約47cm着丈約68cm肩幅約53cm裏地はボアです。SOU・SOU目立った傷や汚れ等はございませんが、素人保管のためご理解をお願い致します。完ぺきを求める方は公式サイトでお買い求めください(´・ω・`)購入後でも構いませんのでプロフィールの確認をお願いいたします。購入されましたらプロフィール内容に同意いただいたとさせていただきます。ご不明点や質問等もございましたら、遠慮なくコメントをどうぞ☺︎︎即購入OKです^^よろしくお願い致します。＊写真の色彩に関しましては、撮影環境によって被写体が実物の色と多少異なるように見える場合がございます、ご了承ください。＊傷や汚れ等の画像は載せていますが、稀に見落としがある可能性もございます、一度人の手に渡った物である事をご理解ください。＊郵送事故の責任については当方では負えません。