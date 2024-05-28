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トップス
商品番号 H18142267800
商品名

トップス
ブランド名 ソーノ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖のレースがかわいいです。オフホワイトに近い白です。首元に若干汚れあり(4枚目)。気になる方はご遠慮下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏
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