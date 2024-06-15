【トランスワーク】クルーネックカットソー ブラウス 大きいサイズ ビジュー付き

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商品管理番号【a-2581Cc】即購入歓迎です^^*#haruの洋服部屋↑こちらにも多数販売しております♪♪。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.☆ご覧いただきありがとうございます^^*☆フォローいただけますとお得な情報ございます！詳細はプロフィールをご覧下さいませ(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.【商品説明】TRANSWORKトランスワーク(三陽商会)クルーネックブラウスカットソー大きいサイズビジュー付きピンクフリル付き＊保管によるたたみシワご容赦ください【サイズ】44【平置き採寸(cm)】(若干の誤差はお許しください)着丈58身幅50肩幅39袖丈53。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.。oＯo。.:♥:.♡主に目立つ汚れ、傷を検品しております。目立たない傷、汚れ、匂いに関しては記載していない場合もあります。使用の際に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。♡お使いのモニターによってお色の見え方が違う場合がございます。♡即購入歓迎です♪♪ご質問がある場合はお気軽にコメントを^^*出品数が多い為、購入時期や使用頻度に関してはお答え出来ない場合もございます。#haruの洋服部屋↑こちらにも多数販売しております♪♪❤︎‬他にも、古着、ヴィンテージ、メンズ、レディース、大きいサイズ、小さいサイズ、カジュアル系、ナチュラル系、スポーツ系、大人女子、キレイめ、スカート、ワンピース、シャツ、ポロシャツ、セットアップ、パンツ、コート、ジャケット、ニット、セーター、パーカー、フォーマルなど、幅広く出品しております。‪‪テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ピンク柄・デザイン···レース、レース、フリル袖丈···七分袖