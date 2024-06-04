完売商品　Ungridデザインデニムキャミ

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大人気！Ungridデザインデニムキャミカラー···ブラック状態:新品未使用(商品タグはありませんが、一度も着用しておらず美品です。)サイズ:FREE身幅約44㎝総丈約65㎝色違いで２つ購入したため、こちらはお譲りします。何にでも合わせられてとっても可愛いです！まだ少し迷っており、突然消すこともありますので、希望の方はお早めにどうぞ。※値下げは考えていませんペットは居ませんタバコは吸いませんungridZARALIFE'skastaneデザインデニムキャミデニムキャミ