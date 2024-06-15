HYSTERIC GLAMOUR　ヒスグラ　ベア　ファックベア　迷彩柄　アーミー

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商品詳細
☆ ヒステリックグラマー☆ S☆名古屋店舗にて購入バクプリなし。美品です！かなり人気のファックベアシリーズの迷彩柄です。目立ちませんが、画像4のように1箇所色抜け？のようなのが最初からありました。使用感など個人差ありますので、気になる方はご遠慮下さい。自己紹介を絶対に読んで下さい☆
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http://narcologia.ru/goods/traverse262426.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate678577.html
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