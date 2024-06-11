専用。新品♡半額以下23区　カシミヤ100%大判ストール白黒　コートに♡マフラー

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ご覧いただきありがとうございます。18000円からお値下げしました❣23区ピュアカシミア100%お色 白黒チェック今季定価36660円平置き素人採寸長さ（フリンジ含む）おおよそ200㌢幅 おおよそ70㌢23区で購入したカシミヤ100%のストールです。 今季は杏さんがモデルを努めております。毎年買い足しております。 秋冬になるとチェックのストール可愛いですよね。こちらはモノトーンです。合わせやすい1枚で。巻いたり、羽織ったり、はたまたひざ掛けにと、巻き方や使い方で、多種多様にお使いいただけます。年々高騰しているカシミヤです。お色違い、差し色にお勧めの赤系も出品しております。宜しければご覧くださいませ。新品未使用ですが、自宅保管です。神経質な方はお控え下さいませ。NC/NRでお願いいたします。#23区#ONWARD#Theory#大判ストール#カジュアル#巻物#防寒#ひざ掛け#カシミヤ100#ピュアカシミヤ