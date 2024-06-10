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FENDIロココ
商品番号 F53675149341
商品名

FENDIロココ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年梅田阪急本店で購入しました。使用回数は4〜5回程度右足うしろにうっすら擦り傷の様なものがあります。写真にも映らない程度です。備品は写真に写っているものがすべてです。サイズは36サイズクリーニング済みです。※SALE品のためお値下げ不可の商品になります。お値下げコメントには致しません。※自宅保管の為神経質でない方のみお願い致します。※出品前にある程度傷汚れのチェックはしていますが、稀に出品者が気付かない汚れ、ほつれ等がある場合がございます。ご了承くださいませ。※基本的にお取置きと専用ページは作成しておりません。先にご購入して頂いた方優先となります。他サイトにて出品中のため、購入前に在庫確認のコメントをお願いします#fendi#ロココ#ブーツ
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